集保結算所指出，「存股」成為近年國民運動，年輕人因較早接觸投資理財知識，但礙於手邊資金有限，相對低價、殖利率高的金融股與ETF成為投資首選。此現象在2020年更普遍，據大數據統計，去年20～29歲股民的持股庫存排行榜前20名中，金融股便囊括10席。

集保指出，與2011年相比，當時20～29歲的年輕股民持股庫存前3名為中鋼、鴻海與友達，而去年的第1名已變成每年配股配息的玉山金，平均每百人就有8人持有。第2名為持有人數最多的元大高股息(0056)ETF，占比亦近8％，中鋼則降至第3名。

此外，其他金融股去年在年輕股民的持股庫存排名同步躍進，中信金、兆豐金與第一金分居4、5、6名，均為配股配息相當大方的公司，而合庫金、台新金、華南金、開發金、台企銀及國泰金等其他金融股亦紛紛進榜。

不過，雄踞多年金控獲利王的富邦金，去年並未擠進年輕人持股排行榜前20名。集保分析，主因其獲利雖高，但股價亦相對較高、且股利配發率低，導致殖利率未勝過低價金融股，顯見在存股族心中，獲利高低不是選股條件，能配出多少股利才重要。

而2011年時市場上的ETF商品不多，股民對ETF所知有限，因此沒有任何ETF擠入排行榜中。但隨著指數型投資逐漸為人熟悉，加上投信業者與券商推廣，越來越多股民開始購買ETF，且ETF商品尤其受到年輕人青睞。

集保統計發現，去年元大高股息ETF在年輕股民的存股排名衝上第2名，包括國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G(00881)亦入榜。相較於全市場持股排行榜中，僅元大高股息擠入第13名，顯見年輕人更青睞ETF產品。

集保分析，元大高股息上市已久、已累積相當多受益人，但國泰永續高股息及國泰台灣5G兩檔ETF均為近期才新募集的ETF，亦引發申購熱潮，預估未來持有ETF的股民會越來越多，ETF進榜檔數將持續上升。

(時報資訊)