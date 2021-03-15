帝爺公3月3做壽，左鎮北極殿將舉辦玄安同慶、太祖會親系列祝壽活動。（陳世斐提供／劉秀芬台南傳真）

左鎮區口社寮阿立祖壇於清同治年間與左鎮北極玄天上帝合壇。（劉秀芬攝）

農曆3月3日是上帝爺生日，台南市左鎮區左鎮北極殿今年慶生活動特別有意義，除了壽宴、遶境，更邀請境內91處西拉雅族公壇及私壇178位太祖合壇會親，更將在左鎮國小舉辦「玄天上帝暨平埔族信仰文化座談會」，傳承左鎮特有的道教與西拉雅文化。

左鎮北極殿主祀玄天上帝，副祀天上聖母，1974年建廟，與口社寮阿立祖壇合壇祭祀，玄天上帝聖誕前夕也會邀阿立祖前來看戲，當地還有「3月初3，上帝公生，有請阿立祖來看戲」的俗諺。

8年前上帝爺降旨，指示要邀請境內所有太祖會親，廟方因人力關係，遲遲無法完成此事，3年前軍職退休的陳世斐回故鄉研究地方文史，開始協助廟方整理訪談左鎮境內祭拜太祖的公壇或私壇，發現左鎮特有的西拉雅祭拜文化，其實與其他西拉雅族社大有不同。

趁著今年為上帝爺慶生，廟方終於在訪查暫告一段落後，4月1日起將邀請境內178位太祖回來會親，廟內將會供奉穆家太祖等6處具有不同特色的公壇或私壇的太祖，把不同祭拜方式原封不動呈現，讓對研究、傳承西拉雅文化有興趣的學者或民眾參考；廟埕也會搭建茅草屋祭壇，把其他170多位太祖請來會親看熱鬧。

此外，廟方將在3月20日於左鎮國小舉辦玄天上帝暨平埔族信仰文化座談會，從地契古籍、史蹟及實地訪查，訴說左鎮歷史沿革；討論北極殿玄天上帝沿革與合壇左鎮區太祖群互動歷史；左鎮區平埔族部信仰探討；並帶領大家實地參訪穆家太祖、口社寮太祖、橫山太祖娘娘。

左鎮國小鄉土教學長期扎根於西拉雅文化，此次座談會特別於左鎮國小舉行，希望能重新建立左鎮專屬的西拉雅文化鄉土教育，左鎮的西拉雅文化還保有非常傳統原始的祭拜儀式，非常值得研究與保存，合壇會親展覽至4月15日，希望大家除了來為上帝爺慶生，也能來看看左鎮91處公私壇178位太祖的特殊之處。

(中時 )