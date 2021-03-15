鴻海集團轉投資的日本夏普（Sharp）光學鏡頭廠康達智（Kantatsu）去年底驚爆會計處理不當，為此夏普特別成立調查委員會進行調查，近日調查結果出爐，夏普初估因此事件恐影響營收近75億日圓，另稅前獲利影響數則為76億日圓，夏普社長野村勝明還為此向股東、投資者鞠躬致歉。

康達智去年爆出會計處理不當，事涉沒有客戶訂單卻虛報銷售，另有其他交易詐欺情事，握有康達智持股近四成的夏普以及持股28.36％的鴻騰六零八八精密科技首當其衝，據估從2018 會計年度到2020會計年度，對夏普集團營收影響約75億日圓，稅前獲利累計影響76億日圓。

對於事件的緣起，夏普指出，主要歸咎於康達智高層輕忽法規與會計準則、公司內部文化只優先考量業績、控管不當及機制形式化、管理機制脆弱等問題；夏普集團也有內控機制不彰、母公司對子公司任命人事不能勝任、對子公司經營管理不當，以及母公司監管待擴大等問題，針對上述問題，夏普社長野村勝明也承諾未來將會強化對康達智的監管機制。

康達智為蘋果第三大鏡頭供應商，現在中國有二廠，一是位於中國江蘇連雲港新浦經濟開發區的連雲廠，主攻蘋果iPhone手機鏡頭，另一廠係位於中國浙江省的平湖廠，主攻安卓手機鏡頭，另康達智在日本福島縣須賀川市亦設有模具廠，從事研發設計、模具製作及樣品試作。

(工商 )