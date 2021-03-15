文／葛緯詩

科技日新月異，加上新冠肺炎疫情與網路發展的催化，不僅推動產業快速轉型，就連消費者的行為也大大改變。構成消費行為的決策考量中，傳統消費者只在乎商品價格與品質，但是現在的消費者變的更加聰明，甚至可以理解自由市場經濟是「市場主導」，每一次消費選擇的背後，實際上都間接影響著我們的未來，為此做出超越商品價格考量的聰明選擇。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，對於企業主而言，想要從這群「消費覺醒」的顧客口袋裡賺到錢，有哪三大必需先搞懂的消費趨勢。

環境友善｜近一年網路聲量：2,774筆

不管是減塑減碳、永續發展、循環使用還是自然有機，都屬於現在多數消費者重視的環境友善議題，畢竟越來越多人關注氣候變遷與全球暖化議題，大家也知道自己的消費選擇，間接決定了我們下一代將生存在怎樣的環境。如果有企業在賺錢之餘，同時願意思考如何把對環境的影響降到最低，就算要因此花更多的錢，仍然讓不少消費者甘願「用台幣下架商品」表達支持。

像是近年來，大家買防曬乳會注意是否為海洋友善，或是主張純淨保養的綠藤生機，堅持替消費者把關，提供成分對肌膚無負擔的保養品，同時強調永續考量，就算採用的原料對肌膚安全無虞，但如果本身或是製造過程會對環境造成衝擊，就不予使用，簡單的信念獲得廣大消費者的支持。

在地發展｜近一年網路聲量：765筆

台灣其實有不少相當值得鼓勵的在地特色產業，但在大者恆大的資本主義下，往往很難受到一般大眾的注目，為此政府不僅積極提倡「農村再生」、「地方特色產業輔導」，也有越來越多消費者願意支持推動在地發展的企業，透過自己的棉薄之力，共同為台灣這塊寶地注入一絲新生機。

由吳秀娟、馬愛雲發起的「台灣生態廚師計畫」，號召全台廚師走進台灣農產的產地，運動在地食材融合當地特有文化，設計出濃濃台灣味的多元菜單，讓一般民眾只要透過吃，就能一起支持台灣友善耕作的農夫，促進在地產業的發展。

公平正義｜近一年網路聲量：211筆

隨著網路發展帶來的資訊快速流通，揭露不公不義事情的成本大幅下降，只要一段影片或是一張照片，就擁有摧毀一個品牌的力量，這也凸顯出現在的消費者對於公平正義的重視，就算一個企業提供的產品再好、價格再優惠，如果是透過剝削或是不合理對待其他人，甚至是動物才換來的結果，消費者普遍不願意買單，甚至會激起民眾的抵制與拒買情緒。

為此越來越多品牌秉持著公開透明的態度，證明一切生產過程符合公平正義原則，如鮮乳坊就強調用合理價格收購優質乳源，以此促進酪農永續經營，透過這樣小小的舉動，改變過往常見盤商剝削小農的行徑，帶來鼓勵酪農提供更好的生產品質，以及促進產業升級的正向循環。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月26日至2021年02月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『消費趨勢』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)