大陸國家統計局今(3／15)天公佈的數據顯示，1-2月，社會消費品零售總額6兆9737億元(人民幣，下同)，較去年同期增長33.8％；比2019年1-2月份增長6.4％，兩年平均增速為3.2％。

按經營單位所在地分，1-2月，城鎮消費品零售額6兆552億元，年增34.9％，兩年平均增長3.4％；鄉村消費品零售額9185億元，年增26.7％，兩年平均增長1.3％。

按消費類型分，1-2月，商品零售6兆2651億元，年增30.7％，兩年平均增長3.8％；餐飲收入7085億元，年增68.9％，兩年平均下降2.0％。

1-2月，全國網上零售額1兆7587億元，年增32.5％，兩年平均增長13.3％。其中，實物商品網上零售額1兆4412億元，年增30.6％，兩年平均增長16.0％，占社會消費品零售總額的比重為20.7％。

在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長41.6％、44.3％和25.1％，兩年平均分別增長33.8％、8.7％和16.0％。

(旺報 )