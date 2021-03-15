桃園市長鄭文燦13日於臉書貼文回憶他與總統蔡英文從2013年在觀新藻礁區寫下「藻礁永存」後，至今政府、桃園市府在「護藻礁」一事上所做出的努力；但卻被台北市議員羅智強砲轟，表示鄭文燦完全忘記了自己過去曾做過的承諾，直言鄭文燦根本就是在說謊。

鄭文燦貼文指出，2014年時前總統馬英九計畫將在大潭地區興建中油三接，而當時「沒有人主張要將大潭海岸劃為自然地景」，表示在蔡英文政府上任後，中油三接計畫進入環評，蔡總統推動台灣能源轉型，提出「藻礁迴避替代方案」，把中油三接使用的大潭海岸，由馬政府時期所規劃的232公頃，縮小為23公頃，減少對於大潭海岸藻礁生態的衝擊。

羅智強指出，鄭文燦稱若在2014年有人提出「將大潭海岸劃為自然地景」，就能夠阻止三接的興建，而當時包括鄭文燦，都沒有人提出這個想法；而這個說法完全就是鄭文燦在自欺欺人，羅智強指出，2014年8月14日，尚未擔任桃園市長的鄭文燦就曾與環團一同召開記者會，當時就在記者會上主張應將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為暫定自然地景，避免無法復原的人為破壞。

但鄭文燦如今卻翻臉不認人，羅智強狠酸，一個「未來要選總統的人」可不能這麼輕諾寡信！當初說過的事情現在怎麼可以完全不認帳呢？謊言可不能治國，鄭文燦當市長就這樣沒有誠信，以後還有辦法選總統嗎？

(中時新聞網)