wow JT, you going crrrazzyyy pic.twitter.com/KVtvhlWHSY — Boston Celtics (@celtics) March 15, 2021

休士頓球迷真的願意接受或看到自家球隊打這麼爛的悲慘模樣嗎？火箭15日在自家主場豐田中心，遭到「綠衫軍」塞爾提克134比107無情痛宰，創下隊史最長16連敗，接下來只能期待17日主場遭遇老鷹，包含沃爾、伍德等主力可以傷癒歸隊。

火箭一開賽打得還算可圈可點，一度以28比21領先，隨後卻開始陷入亂流，不僅遭塞爾提克逐漸追上，更讓塞爾提克次節一開始打出誇張16比2，雙方差距轉眼擴大到20分以上，來到下半場更慘，塞爾提克沒多久就領先到30分以上。

塞爾提克得以作客痛宰地主火箭的功臣，還是「雙探花」傑倫布朗、塔圖，布朗攻下全隊最高24分，塔圖也拿23分、6助攻與6籃板，還在第3節結束槍響同時投進三分球，肯巴沃克與羅伯特威廉斯各拿16分，輕鬆拿下本季第20勝。

反觀陣容殘破不全的火箭，得分最高的是最近陷入交易謠言的歐拉迪波，他拿全場最高26分，小肯揚馬丁也有21分，剛簽短約的梅森瓊斯14分，儘管火箭教頭西拉斯預告沃爾與伍德可望在17日傷癒上場，火箭想要止敗恐怕還是相當困難。

(中時 )