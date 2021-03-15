梅根在歐普拉的專訪中投下震撼彈，大吐在英國王室生活的辛酸、爆料種族主義內幕，專訪內容引發兩極反應，美國前總統川普私下對幕僚評論早說過梅根「不是好人」，不過他不敢公開砲轟梅根，就怕自己像英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）那樣被封殺。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，哈利王子與梅根的爆炸性專訪播映至今，川普都未公開發表評論，不過前資深顧問米勒（Jason Miller）10日在前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）的節目中表示，川普私下評論梅根「不是好人」，「我早就說過了，現在大家都看到了吧。」

川普還說他大可以公開對梅根專訪的看法，「製造一點小新聞」，但他最後選擇不這麼做，因為怕被「封殺」，米勒引述川普的說法指出，「你意識到只要說任何梅根負面的話，就會被封殺，看看皮爾斯摩根。」

在專訪播出後，英國名嘴皮爾斯摩根就持續重砲抨擊梅根，稱對梅根有關經歷英國王室種族主義的說法「一個字也不信」，痛批專訪是對「女王及王室家族的可恥背叛」，更暗諷梅根的表現可以得奧斯卡獎。皮爾斯摩根9日在自己主持的英國獨立電視台（ITV）「早安英國」（Good Morning Britain）節目上被嘉賓狂電，氣到他在直播中當場衝出攝影棚，他的批評言論也讓英國通訊管理局（Ofcom）收到超過4萬件投訴，皮爾斯摩根後續宣布辭職。

不過川普力挺皮爾斯摩根，私下對米勒表示，「皮爾斯是最棒的、最偉大的，他們試圖封殺他只是因為他批評梅根。」

川普先前和梅根多次隔空交火，2020年9月，梅根與哈利拍攝影片暗示支持拜登當總統後，川普反酸「不是她的粉絲」。

川普與梅根先前就曾多次隔空交火，2016年川普競選美國總統時，梅根當時就批評川普「厭女」，引來川普反擊「我沒想到她那麼惹人厭」。2020年9月，梅根與哈利拍攝影片暗示支持拜登後，川普也反酸「不是她的粉絲」，還祝哈利好運，「因為他將會需要。」

(中時新聞網)