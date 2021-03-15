減重僅靠意志力節食，8成都會復胖回到原來體重！新生代歌手楊上昀，國中時體重曾高達108公斤，曾經斷食20天狂瘦10公斤，但恢復飲食就回到原點，也曾多次使用激烈錯誤方法，都沒辦法「享瘦人生」，目前在醫療團隊協助下，在飲食、運動、心理層面多管齊下，終於體重下降至69公斤。

●靠意志力減重容易發生溜溜球效應 「減肥法」容易有健康威脅

中華民國肥胖研究學會榮譽理事長蕭敦仁表示，靠「意志力」3個字減重，就是復胖主要關鍵。許多民眾多會認為只要少吃體重就會下降，但人體在飢餓當下，飢餓荷爾蒙會上升，增加吃東西慾望，雖然短時間內斷食或節食會看到稍微成效，但很容易不敵飢餓荷爾蒙，忍不了開始回到原先飲食，或是吃的更多，造成體重馬上上升，發生溜溜球效應。

蕭敦仁強調，網路上常見的減重法，例如「168」或「生酮飲食」，很少人能持續很久，也可能導致身體負擔，並且嚴格來說減重要維持5年不復胖，才是真正成功。蕭敦仁強調，減重是一生的長期抗戰，飲食、運動、心理調整都要完全融合生活中養成習慣，才能維持住減重成果，降低體重上升機會。

●減重要先知道基礎代謝率 咀嚼速度慢容易有飽足感

蕭敦仁也說，減重必須要有規律運動習慣，但僅占比約2至3成，剩下7至8成仍然要仰賴飲食控制，如果決定要減重，攝取熱量要比基礎代謝減少7成至8成。粗略基礎的代謝計算，以一般上班族靜態活動為例，約體重乘30，計算總數除3就是維持體重攝取體重飲食熱量，減重就要再往下減少，乘0.7或0.8。

蕭敦仁補充，飲食量減少或不吃餐中點心，剛開始會不習慣，很容易感覺到吃不飽，或馬上就肚子餓，建議吃飯時可以把咀嚼速度放慢，1口約嚼20下，加上多吃高纖食物，讓身體釋放出的飽食荷爾蒙量上升，就比較容易有飽足感。另外，減重修正的飲食習慣、規律運動養成、心理支持等，經常需要專業團隊規劃。

●健康減重1周約0.5公斤 長期抗戰可求助專業

蕭敦仁也說，減重是長時間抗戰，大部分人體重都是慢慢上升，健康減重也最好是慢慢下降，1個月減少約2至4公斤，1周則約0.5公斤。歌手楊上昀減重約40公斤，也將近使用2年的時間，減重不能只靠意志力，長期健康的減重須從「飲食、運動、行為治療」3方面著手，目前已有很多專業團隊可以協助。

(中時新聞網)