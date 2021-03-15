本周豐興開盤，因國際廢鋼價格走軟，促使國內廢鋼、鋼筋下調，為連續4周上漲後首次下跌，而型鋼維持平盤；業者表示，因國際廢鋼價格回軟，加上國內買盤多呈現觀望態度，故回調價格反映國際行情。

本周豐興宣布廢鋼調降300元，報每公噸10700元；鋼筋調降300元，報每公噸19400元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至165.7美元；日本2H廢鋼跌至430美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸420美元。(商品行情網)

(時報資訊)