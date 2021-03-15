《商情》國內廢鋼、鋼筋終止連四漲 10:342021/03/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，因國際廢鋼價格走軟，促使國內廢鋼、鋼筋下調，為連續4周上漲後首次下跌，而型鋼維持平盤；業者表示，因國際廢鋼價格回軟，加上國內買盤多呈現觀望態度，故回調價格反映國際行情。 本周豐興宣布廢鋼調降300元，報每公噸10700元；鋼筋調降300元，報每公噸19400元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至165.7美元；日本2H廢鋼跌至430美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸420美元。(商品行情網) 中鴻 國際鋼價續揚 《國際產業》中國航太商業化規模 2025增至306億人民幣(2-2) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #跌至 #國際廢鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》中國航太商業化規模 2025增至306億人民幣(2-1) 08:522021/03/15 財經 本報調查 金融業估利率連四凍 04:102021/03/15 財經要聞 3天2夜畢旅收費6850家長怒「連369都沒有」 行程曝光引網友論戰 00:312021/03/14 生活 陳曦快評》民進黨與核四 誰不是選項 13:102021/03/13 短評 喊告發桃園市政府瀆職 孫大千：鄭文燦的幕僚一直說謊不累嗎 08:302021/03/15 政治 七期豪辦之王 聯聚中雍熱銷 04:102021/03/14 財經焦點 買鹹酥雞撩老闆娘「跟妳一樣辣」 他見神秘微笑秒反悔 18:412021/03/14 生活 多空交戰台股開盤小漲後轉跌30點 台積電開平走弱見610元 09:102021/03/15 財經 葉獻文專欄－台股快牛行情將轉溫和成長 04:102021/03/14 財經要聞 歐系大功率雷射切割機 掀交機潮 04:102021/03/15 產業特刊 藍營重啟核四公投 綠營新北黨團建議侯友宜應勸阻國民黨懸崖勒馬 12:572021/03/13 政治 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 《國際產業》福斯德國廠將裁員 傳目標4000人 - 財經 - 時報資訊 房地合一2.0 本周立院攻防 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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