歐系外資調高今年全球PC出貨量，預估可達3.22億台，年增8%。主要的需求來自教育和消費型NB，至於商用型PC則是預計到H2會看到復甦的動能。台灣NB/PC品牌雙A，今年前2月的營收年增都呈高雙位數，華碩(2357)將率先在本周舉行法說會。

品牌廠華碩2月品牌營收為313億元，年增66%；累計今年前兩個月營收702.6億元，年增57.9%，為2017年以來同期新高。華碩看好今年首季營運，兩大主力產品線板卡、PC業務本季表現強勁，需求甚至將延續至上半年，對整體營運樂觀看待。華碩將於3月17日舉行線上法說會，說明2020年第4季營運成果與2021年第1季營運展望。

至於宏碁(2353)方面，2月合併營收達新台幣203.18億元，年增80.9%，動能主要來自電競產品及Chromebook筆電；累積前2月合併營收438.13億元，年增76.8%。

教育用的Chromebook成為近2年來PC成長的主力，歐系外資預估今年的Chromebook年成長仍將有41%，但明年可能會有15%的年減，因為疫苗施打普及後，線上教學的需求也會減少。

(時報資訊)