IKEA敦北店昨天宣布將在4月26日結束營業，讓許多台北人感到不捨，然而敦北店將熄燈的消息一出，立刻引來台南、新竹的網友到IKEA臉書粉專洗版，跪求IKEA進駐，「我們台南每一塊空地都是為了IKEA做準備」、「新竹先，台南必須後面」。

IKEA昨晚在臉書投下震撼彈，宣布全台歷史最久，開店23年的「IKEA敦北店」將在4月26日熄燈，「誠摯邀請大家在倒數階段，找個時間再來敦北店回味這23年的精彩吧！」讓許多人感到不捨，消息公布至今，12小時已累積逾4千5百則留言，2萬6千人按讚以及超過4千次分享。

而聽到敦北店要關的消息，讓新竹、台南的民眾紛紛到IKEA粉專底下留言，求IKEA來新竹、台南展店，其中新竹民眾表示，「新竹需要一間IKEA！蓋哪都可以」、「新竹到底要不要開啊？竹北提貨店真的不夠啦⋯」、「拜託新竹優先」、「新竹市歡迎來設點」、「新竹先，台南必須後面」、「沒關係！台南有美食，IKEA可以先讓新竹」。

台南人也不甘示弱，紛紛向IKEA喊話來台南，留言：「台南不等星不等月、只等IKEA」、「來台南就不會收了，快來！」、「從敦北借小貨車自運到台南，到現在在台南已變都市傳說，到底什麼時候要來開啦」。還有人好奇問，台南人是有多愛IKEA？引起台南網友回應，「我們的身心靈都是為了IKEA做準備」、「超愛！無敵愛的那種」、「因為沒有，所以時時刻刻想擁有」。

(中時新聞網)