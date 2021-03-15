為加速可以合法使用「孤兒著作」，經濟部近日公告修正「著作財產權人不明著作利用之許可授權及使用報酬辦法」，將縮短公開尋找原所有權人的等待回應期至10天，同時也增加智慧局網站作為登載管道，希望能促進不明著作流通利用與文化創意產業發展，而這項規定將於13日起生效。

依照「文化創意產業發展法」第24條規定，當利用人為製作文化創意產品，已盡一切努力，就已公開發表之著作，因著作財產權人不明或其所在不明致無法取得授權時，經向著作權專責機關釋明無法取得授權之情形，且經著作權專責機關再查證後，經許可授權並提存使用報酬者，得於許可範圍內利用該著作。通常這種著作被稱為「孤兒著作」，也因此，經濟部智慧財產局訂有「著作財產權人不明著作利用之許可授權及使用報酬辦法」，來讓「孤兒著作」可以被合法利用。

經濟部智慧財產局這次修法的有兩大重點，縮短等待回應期，以及增加刊登管道。經濟部智慧財產局著作權組組長毛浩吉解釋，申請人要使用孤兒著作，必須要先，盡一切努力去找到所有權人，過去規定是要登報後等待30天，但參考過去等待回應期、以及日本與韓國的做法，將30天大幅縮短成為10天。

另外，考慮到網路的普及性，毛浩吉指出，在新的辦法中增加登載管道，也就是未來智慧局網站上會設置專區，作為新的刊登方式之一，讓集管團體可以找著作財產權相關訊息、也可以藉此來找所有權人。

(工商 )