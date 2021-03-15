警方邀請第四分局素有警界「肯尼吉」封號的偵查隊鑑識警務正大風哥，於現場演奏薩克斯風，演奏多首耳熟能詳的樂曲，樂音繞樑。（警方提供）

警察局與現場民眾一同參與「詐騙防衛隊」桌遊遊戲，透過近距離與民眾互動之方式，讓參與者了解詐騙的各種手法及情境。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局為加強民眾防竊（扒）、防搶、防詐騙、反毒等觀念，以減少民眾被害機會，特於日前配合警廣台中分台及台中捐血中心辦理「空中傳愛 挽袖捐血」活動，現場設攤辦理犯罪預防宣導及有獎徵答，現場有近百名民眾踴躍參加這項公益活動。

警方指出，現場除挽袖捐熱血外，主辦單位也安排多項好康活動，讓活動更加熱鬧有意義。為響應及吸引民眾參與，第四分局員警於現場設攤，發送第四分局製作南屯區社區治安簡訊、「安居專案」反毒、反詐騙等重要警政資訊，提升全民反毒、掃除毒品危害與自我防護之理念。

警方另邀請第四分局素有警界「肯尼吉」封號的偵查隊鑑識警務正大風哥，於現場演奏薩克斯風，演奏多首耳熟能詳的樂曲，樂音繞樑，吸引不少民眾圍觀欣賞，並紛紛拍手叫好，炒熱現場的氣氛。

警方表示，活動現場除優美薩克斯風演奏外，由第四分局「預防犯罪宣導團」配合警察局與現場民眾一同參與「詐騙防衛隊」桌遊遊戲，期透過近距離與民眾互動之方式，讓參與者了解詐騙的各種手法及情境，以便在遭遇疑似詐騙時更能冷靜並避免遭騙，現場民眾積極參與法治宣教活動，氣氛熱鬧有趣！

(中時 )