夜市坑殺遊客的負面消息層出不窮。一名女網友表示，近日去夜市買了兩支烤玉米，卻要價262元，令她忍不住大喊「是我吃米不知米價？」貼文曝光後，一票網友看了她的收據後立刻發現關鍵「只要是秤重都很貴」。

原PO昨（14）日於臉書社團《爆怨公社》分享一張購買烤玉米的收據表示，假日與家人去花蓮某觀光夜市買烤玉米，2支要價262元，平均一支131元，令她十分不解「是我吃米不知道米價嗎？我不知道現在烤玉米那麼貴？還是只要觀光地區都這麼貴？」並希望大家可以分享自己過去買過的烤玉米價錢。

一名女網友透露，假日與家人一同前往觀光夜市，買了2支烤玉米要價262元，不過，有眼尖網友表示，只要是秤重的都會比較貴。（圖／翻攝自爆怨公社）

文章曝光後，不少網友紛紛留言，「我在士林買過1支180」、「在潮州買過2支450」、「竹東夜市吃過1支45」、「彰化非觀光地區也是有120的」、「在九份買過１支280」；也有網友認為原PO在購買前應仔細向店家問清楚價格，若超過預算及認知，錢在自己的口袋，有權力決定要不要購買，才可以避免不愉快的消費經驗。

另外，也有眼尖網友從原PO的收據中發現關鍵點，只要是秤重的都會比較貴，論支算的才會比較便宜，對此原PO也在事後補充回應，看了這麼多網友的熱情回應，結論就是觀光夜市普遍都偏貴，呼籲大家購買前多問價錢，「才不會不小心跟我一樣當盤子了」，最後更搞笑說，吃完剩下的玉米心及竹籤要舔乾淨，不要浪費之外，最好拱起來當傳家寶，這番話令不少網友哭笑不得。

(中時新聞網)