大陸國家統計局15日公布最新數據，工業增加數和零售皆優於預期。2021年前兩個月，全國規模以上工業增加值按年增長35.1％，高於市場預期的32.2%，比2019年首兩個月增長16.9％。另外，社會消費品零售總額達人民幣（下同）6.97兆元，年增長33.8％，優於市場預期的32％。

統計局官網公佈的資料顯示，工業生產增長加快，裝備製造業和高技術製造業增勢良好。以業別來看，裝備製造業和高技術製造業增加值分別年增59.9％、49.2％。從產品產量看，新能源汽車，載貨汽車，工業機器人，挖掘、鏟土運輸機械，微型電腦設備年增均超過100％。

零售方面，市場銷售保持增長，消費升級類商品銷售快速增長。

按消費類型分，前兩個月餐飲收入7,085億元，年增68.9％；商品零售62,651億元，增長30.7％。多數商品銷售增勢良好，消費升級類商品銷售快速增長。其中，通訊器材類、體育娛樂用品類商品增速分別為53.1％、45.6％。另外，網上零售持續增加。1-2月份，全國網上零售額17,587億元，年增32.5％。其中，實物商品網上零售額14,412億元，增長30.6％，占社會消費品零售總額的比重為20.7％。

(工商 )