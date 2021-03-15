台積電ADR跌1.89%，台積電(2330)股價今早開平走低，盤中跌5元至609元。台積電去年第3季現金股利將於17日除息，每股配發2.5元現金，除息行情令各界矚目。

台積電ADR跌2.28美元，為118.3美元，換算每股為台幣666.9元。台積電上週五收614元。外資上週共賣超台積電3萬744張，投信則買超1368張，自營商也買超824張，呈現土洋法人對作局面。

台積電去年第3季現金股利將於本周三(17日)除息，每股配發2.5元現金。據統計，台積電股東總人數逾94萬人，零股股東人數超過52萬人，同創新高，卡位除息行情意味濃厚。

台積電自前年起改採每季配息，過去6次除息皆順利完成填息，其中，3度在除息當天快速填息，去年12月17日更是開盤即完成填息，填息時間最長為15個交易日。台積電3月17日將再次除息，每股配發2.5元現金，是台股本週市場關注的焦點之一。

(時報資訊)