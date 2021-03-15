友訊(2332)宣佈發表新品DXS-3610 Layer 3可堆疊10G/100G網管型交換器系列，提供高度可擴展性、可用性，以及穩健安全備援的高效能網路方案，DXS-3610系列擁有出色的規格，包含10G乙太交換能力可達2.16 Tbps、傳輸率達1,607 Mbps以及100G上行埠網速，可堆疊多達12台交換器，創造1.2T頻寬，並具備32MB緩衝區、在中小型數據中心、企業和校園等情境，皆能提供高速、完美的網路部署。

友訊表示，DXS-3610系列提供54埠配置組合，48個10G SFP+埠搭配6個100G QSFP28埠，或是48個10G Base-T埠加上6個100G QSFP28埠組合，多個接口可彈性架設高速網路環境，且透過定位器LED和ID標籤提供快速便利的網路部署。

友訊表示，DXS-3610系列提供多元管理方式，可透過CLI命令行介面設定，或是使用D-View集中式管理平台，來優化管理效率與便利性。其支援不同等級的軟體擴充功能，非常適合應用在企業或校園，藉此增加核心/聚合路由器的設置彈性。考量進階的安全設定需求，DXS-3610系列提供更嚴格的認證與過濾機制，其支援ACL存取控制清單、IEEE 802.1X認證、RADIUS驗證、Port Security等功能，可增加網路管控能力；另外，DXS-3610系列支援OAM快速、即時的錯誤偵測與回饋機制，以增強網路管理效能。

DXS-3610系列的進階版軟體功能支援完整L3功能，如L3路由、L3群播傳輸和MPLS多通訊協定標籤交換，可大幅提升網路效能，使DXS-3610系列可做為在校園或網路供應商的聚合交換器。

(時報資訊)