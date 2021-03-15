封測廠華泰(2329)2020年第四季本業營運回升至全年高點，惟受上半年營運疲弱影響，全年稅後虧損2.66億元、每股虧損0.48元，較前年轉虧、為近3年低點。董事會決議不分派股利，將於5月28日召開股東常會，提前全面改選董事。

華泰股價2月22日觸及18.4元的近17月高檔，隨後拉回16元附近獲得支撐，近日緩步墊高，今（15）日開高後獲買盤敲進走揚，上漲3.7％至16.8元，早盤維持約2.5％漲幅，領漲封測族群。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超2230張。

華泰去年第四季合併營收34.45億元，季增5.56％、年減15.94％。毛利率8.58％、營益率2.3％，分創近5季及近4季高點。稅前獲利0.52億元，年增近2.11倍、年減6.29％，但因所得稅費用增加，使稅後轉為虧損0.11億元、每股虧損0.02元。

其中，華泰去年第四季封測營收23.88億元，季增14.6％、年增1.47％，營益率0.31％，較第三季負1.23％及前年同期負1.06％轉盈。EMS營收10.58億元，季減10.25％、年減39.32％，營益率0.43％，低於第三季2.78％及前年同期3.56％。

合計華泰去年合併營收138.51億元、年減20.91％，為近6年低點。毛利率5.03％、營益率負1.34％，較前年10.12％、4.43％轉虧。加上業外虧損增加，稅後虧損2.66億元、每股虧損0.48元，較前年獲利5.87億元、每股盈餘1.06元轉虧，為近3年低點。

其中，華泰去年封測營收81.69億元、年減22.4％，營益率負4.54％、較前年3.84％轉虧，主因市場需求受新冠肺炎疫情干擾而遞延。EMS營收56.84億元、年減18.65％，營益率1.13％、低於前年4.65％，則受拉貨需求及貿易戰轉單效應降低影響。

華泰2021年前2月自結合併營收23.57億元、年增1.07％。隨著記憶體景氣循環向上、NAND Flash需求回升，邏輯IC封測接單暢旺、車用晶片封測供需吃緊，追單效益持續發酵、打線產能接單暢旺，法人看好華泰封測業務持續回溫，上半年訂單動能無虞。

同時，華泰與頎邦宣布策略結盟，初期鎖定華泰現有客戶，由頎邦負責前段凸塊（Bumping）封裝及測試，華泰負責後段覆晶（Flip Chip）封裝，預期下半年效益即可顯現。投顧法人看好封測業務動能轉強，有助華泰今年營運恢復成長、轉虧為盈。

(時報資訊)