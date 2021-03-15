聯手大牌再下一城，網家(8044)旗下PChome 24h購物，積極導入消費者喜愛品牌，宣布將攜手日系生活品牌「MUJI無印良品」，全新開設線上旗艦館，3/16 SOFT OPEN、3/24盛大開幕。PChome 24h購物擁有集團1,200萬會員帳號直通優勢，加上P幣生態圈點數折抵特性，將可發揮龐大聚客力，帶動消費循環效益，使旗下平台所有喜愛日系商品的會員，不需出國也能輕鬆選購優質商品。

網家執行長蔡凱文表示，這一年來受到邊境封鎖影響，旅日民眾比例大幅減少，帶動國內日系商品買氣竄升，目前站上25至44歲消費者占比逾60％，消費趨勢更轉向選購高質感、安心信賴的知名品牌。為滿足全方位購物需求，攜手MUJI無印良品成立旗艦館，其具備品牌獨特性與競爭力，且消費族群黏性高，對於廣布年輕化會員、推動環境永續的想法也很接近。

蔡凱文指出，這次合作，除了期待擴增平台商品線廣度，更希望增加年輕客群的吸引力，透過雙方強強聯手，增強整體銷售優勢，締造品牌加乘的雙贏效益，為營運挹注強勁成長動能。

台灣無印良品總經理梁益嘉表示，本次攜手PChome 24h購物以線上旗艦館的方式展開全新店鋪，除了看好PChome 24h購物始終站在滿足顧客需求的角度，不斷致力於引進更豐富的商品群，再加上便利迅速的配送管道，使PChome 24h購物成功累積逾1,200萬會員數，更是持續引領市場的主要電子商務網站之一。MUJI無印良品希望透過雙方合作，與更多消費者共享兼具質感與設計的服飾配件、生活雜貨、美妝食品等多樣商品群。

PChome 24h購物「MUJI 無印良品」品牌旗艦館將於3/16 SOFT OPEN，突破實體店面商品陳列及營業時間限制，將有逾6,000項商品陸續上架銷售，並包含許多話題新品。此外，配合MUJI無印良品近日展開的「良質良值」運動，超過1,300支品項降價，平均降幅達15％，再享SOFT OPEN優惠，預估上線即可掀起一波搶購熱潮。

(時報資訊)