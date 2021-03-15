珍愛藻礁公投連署突破70萬份，領銜人潘忠政日前透露臉書已成為限制帳號。國民黨團今天開記者會力挺潘忠政，痛批蔡政府不能白天跟環團溝通，晚上使用1450暗黑手段，抹黑想要為生態保育盡一份心力的人，要求中選會、法務部不該放任1450，利用臉書檢舉漏洞介入公投。

國民黨團書記長鄭麗文說，藻礁公投引爆全台高度關注，代表全民願意一同討論重要生態保護議題，而健康民主國家的言論市場，就是讓大家一起辯論公共政策，公民團體的健全應該超越政治惡鬥，珍愛藻礁公投連署預計18日送件到中選會。

話鋒一轉，鄭麗文痛批，但很遺憾地，民進黨高度介入，黑手操弄，把此事變得烏煙瘴氣、黑雲重重，這段期間無所不用其極，使出讓人無法接受的兩面手法，蔡英文總統宣稱溝通，實際上有溝沒有通，派出的代表均非主管部會。

鄭麗文指出，另一方面，蔡政府又發動1450暗黑力量在網路上潑髒水，對環團進行人格毀滅戰，把選舉最不堪的奧步全派上用場，連潘忠政的臉書都遭限制，這難道不是1450發動的事情嗎？

國民黨團總召費鴻泰公開呼籲臉書不要成為幫凶，介入台灣的政治，同時要求中選會、法務部不該放任1450，利用臉書檢舉漏洞，介入公投相關事宜，也提醒蔡英文不要把昔日同志變成今日敵人，敬告民進黨支持者，台灣環境要靠大家一同來維護，不是不同意執政黨看法的人就通通該死。

面對三接興建與藻礁保育議題延燒，蔡英文總統日前詢問台塑集團總裁王文淵，能法加速在雲林麥寮興建天然氣接收站，費鴻泰說，這顯示天然氣接收站不一定要興建的大潭藻礁上面，這並非唯一的辦法，國民黨團首席副書記長陳玉珍認為立即停止三接施工就是正面保護藻礁的起手式。

鄭麗文說，國民黨團將積極蒐集相關證據，必要時將向檢方、監察院提出檢舉告發，正告蔡政府把黑手收回去，還給全民一個乾淨的公共言論空間。

(中時 )