陸軍機侵擾台灣防空識別區

美國知名智庫外交關係協會（Council for Foreign Relations）公開了新報告指出，美中為台灣爆發衝突的風險迫在眉睫。

綜合外電報導，資深研究員卜威爾（Robert D. Blackwill）和澤里可（Philip Zelikow）指出，他們認為，一場圍繞台灣的危機正在醞釀，而台灣正成為世上最危險的閃點，可能引發美，中甚至其他大國間的戰爭，導致全球恐怖的後果。而拜登團隊滿腦子想的，應該都是這個。

而拜登與「四方安全對話」（The Quad）盟友日本，印度和澳洲舉行視訊峰會，似乎證明了這點。此外，美國務卿布林肯（Antony Blinken）和防長奧斯汀（Lloyd Austin）將訪日韓，本周並將在阿拉斯加州首度和中方代表會面。

然而，報告指出，台灣雖是世上最成功的社會之一，但很可能鮮少有美國人了解，為了華府會冒險和中方開戰，以保護它。不過，分析認為，就算美中避免核戰，甚至不想引發全球衝突，經濟摩擦導致的後果將十分可怕。毫無疑問的，北京和西方衝突幾乎必然會引發網攻。

紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve Bank）估計，美國金融系統若遭大規模網攻，可能造成每日國內生產毛額（GDP）2.5倍的損失。而據劍橋大學（Cambridge University）和駿懋銀行集團（Lloyds）預測，一旦網攻導致停電，只要影響美國15個州，和先不管可能造成的死亡人數，就可能導致高達1兆美元（約28兆台幣）的損失。

戰爭歷史學家哈斯汀（Max Hastings）指出，如今北京在政治和軍事上都維持了戰前準備的節奏。他說，北京可能還沒決定，要不要對台灣採取激烈的行動。但它在南海，還有與印度及日本發生爭議的積極行為，都證明它能承受高風險。

超過40年來，美國一直對台灣保持戰略模糊，華府始終沒挑戰所謂的「一中」政策。no

就算是美國前總統川普，也不願明確表態，承諾在台灣萬一遭受對岸攻擊時出兵保衛，只模糊地表示，「中國知道，我會怎麼做」。

哈斯汀強調，台灣目前的戰力不夠威懾對岸，讓北京避免發動突襲。而卜威爾和澤里可在這份最重要的外交關係報告中力促美國，不要明確承諾，萬一兩岸爆發衝突，美方會出兵援台。他們極力主張，華府應該協助台灣加強自我防禦。此外，他們說，日本會認為，北京攻佔台灣會威脅日本的重大利益，甚至危及它未來的獨立與生存。

另一方面，哈斯汀說，日相菅義偉將成為美國總統拜登上任以來，第一位接見的外國領導人。而他們4月會面時，若不把台灣列入重要議程，那才令人意外。

(中時新聞網)