9旬高齡老翁深夜在街頭徘徊，還走上車道漫步，台中市第一警分局民權派出所警員獲報，前往現場處理，發現老翁除自己姓名，其他一問三不知，身上沒帶任何證件，員警將他帶回派出所，查出李姓老翁已90歲高齡，且家屬已通報為失蹤人口，經緊急通知家屬，家屬欣喜若狂趕到派出所回老翁，結束街頭流浪記。

台中警方表示，11日深夜23時37分接獲民眾報案，指稱有1名老翁在路口徘徊，還不時走上車道，險象環生。員警獲報緊急趕往現場關切，發現老翁相當疲憊，且僅能說出自己的姓名，其他都不回答或是回答不清楚，身上也沒有帶任何的證件，先將他帶回派出所進一步調查。

警方透過人臉辨識系統逐筆追查確認，發現老翁竟已被通報為失蹤人口，緊急通知家屬，家屬接獲警方通知欣喜若狂趕到派出所，不斷向警方道謝，並接回老翁。

家屬表示，李姓老翁記憶已退化，當晚吃過晚餐後，趁家人不注意就自行出門，可能找不到路回家，而迷失街頭。家屬慌張找尋未果，只好先至派出所報案，想不到隔天就接獲警方通知，很感謝警方的幫忙，讓老翁結束流浪街頭回家團聚。

(中時 )