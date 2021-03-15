累計投資總額達548億元的和發產業園區，將由中華電信與高市府攜手合作，打造成為全智慧化園區。

高雄經發局長廖泰翔15日指出，和發產業園區目前已吸引87家廠商投資搶進，投資總額累計達548億元、創造約10,816個工作機會，未來，和發產業園區不僅將帶動地方發展，也將是高雄擠身「亞洲高階製造中心」重要拼圖。

他說，高雄經發局聯手中華電信，在和發產業園區打造智慧空氣品質、水資源、路燈、影像辨識等數位監測系統，實踐真正全智慧化管理。

和發產業園區內，共建置488盞智慧路燈、26台全景攝影監控設施、7台智慧辨識攝影機，以及可監測時、日、月雨量的2組雨量筒等諸多科技硬體設備，整合包含車流車牌辨識、防洪、空汙、水質監測溯源等多項智慧化功能，打造優質、便利、環保的舒適環境。

廖泰翔表示，今年全球供應鏈重組，已為高雄的產業轉型創造新契機，因此，高市府積極與中央合作，加速橋頭科學園區、仁武產業園區，以及亞洲新灣區5G AIoT創新園區開發，並積極向世界大廠招手，上任短短一百天，招商投資金額就破千億。

「和發讓人對產業園區，有耳目一新的感受」，積極在和發園區投資布局的台郡科技公司處長鄭明傑強調，能夠在和發園區建廠營運，不僅進一步的深化企業形象，更實際帶動公司業績成長。

他希望未來藉由公、私部門緊密合作，加上高市府加速5G AIoT建置的政策，相信高雄的產業發展、和發園區的潛力都將令人刮目相看。

高全存公司總經理簡天保表示，和發產業園區具有便捷聯外交通、優質產業環境與先進公共設施等多項優勢，對所有進駐廠商而言，是提升營運效能最大的助力之一。

(工商 )