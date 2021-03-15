香港恒生指數15日開高184點，報28,923點，之後一度由升轉跌23點，最低來到28,716點。隨後因大陸官方公布2021年前兩月工業增加值及社會消費品零售增長均優於市場預期，利多帶動恒指顯著回升，10時後恒指曾升439點，報29,178。截至10點33分，恒指上揚284.4點，報29,024.12點，重上29,000點大關。

國企指數開高99點，報11,272；現升110.84點，報11,283.79點。

(工商 )