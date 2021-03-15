陸經濟數據報喜 恒指反彈逾400點 衝上29,000點 11:042021/03/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數15日開高184點，報28,923點，之後一度由升轉跌23點，最低來到28,716點。隨後因大陸官方公布2021年前兩月工業增加值及社會消費品零售增長均優於市場預期，利多帶動恒指顯著回升，10時後恒指曾升439點，報29,178。截至10點33分，恒指上揚284.4點，報29,024.12點，重上29,000點大關。 國企指數開高99點，報11,272；現升110.84點，報11,283.79點。 陸股進場熱度未減 7個月增逾千萬投資者 各國加碼振興 風險性資產利多 (工商 ) #上揚 #恒指 #陸經濟 #數據 #報喜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－油價漲 兩大原油期偏多 04:102021/03/15 證券．權證 標普：全球銀行業降評風險低 04:102021/03/15 金融．稅務 多空交戰台股開盤小漲後轉跌30點 台積電開平走弱見610元 09:102021/03/15 財經 《債市》美國近零利率 資金潮推動陸債市規模逾16兆美元 09:102021/03/15 財經 人大工作報告：抓緊研究新技術新應用領域的法律制度 16:202021/03/14 財經 操盤心法－正面樂觀看待台股行情 04:102021/03/15 證券．權證 大陸追星歪風 青少年砸錢養偶像 04:102021/03/15 話題觀察 台積周三除息 萬六保衛關鍵 04:102021/03/15 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－紓困案通過 美股振奮 04:102021/03/15 證券．權證 《台北股市》主動選股是關鍵 看好5科技、3傳產 08:352021/03/15 財經 台指期 逆價差擴大 04:102021/03/15 證券．權證 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 《國際產業》福斯德國廠將裁員 傳目標4000人 - 財經 - 時報資訊 房地合一2.0 本周立院攻防 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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