醫師葉光芃等環團今日召開記者會指出，雙北、新竹縣的法定PM2.5未達標，應立即檢討。此外，為搶救桃園藻礁及西部空氣品質，請經濟部在雲林麥寮港南碼頭規劃天然氣第6接收站，讓麥寮電廠每年煤轉氣2成，2025年全面改成天然氣，「過去中選會主委李進勇在雲林縣長任內的承諾，人民還在癡癡等。」

今日除了以台灣健康空氣行動聯盟理事長身分出席的葉光芃外，還包括該聯盟的執行長楊澤民、雲林縣台西鄉6輕汙染傷害聯合求償自救會長黃源河等人。

葉光芃指出，雙北及新竹縣的法定手動PM2.5空氣品質沒有達標，環保署卻逕自宣布雙北、新竹的空氣品質已升級為2級空品防制區，恐有誤導地方首長之嫌，立院衛環委員會應要求環保署長張子敬專案報告。

楊澤民說，環保署在2020年12月29日公告修正空氣汙染防制區，但距離上次修正時間2016年8月3日，已超過4年半，不但從過去「每2年檢討一次」改成寬鬆的「每4年檢討一次」，甚至連要求未達標的地方政府應提修正改善計畫的法規都放水。

葉光芃表示，雲林在法定手動PM2.5日均值及年均值數據上，7年來的累計是全台第一，淪為空汙王，而去年的數據也是雙雙領先，成了全台第一霾都。

黃源河指出，以前到台北打拚的雲林人，等到年紀大了，想要回雲林，結果現在都不敢回去，且台西鄉過去幾年，居民的罹癌率比例居高不下，雲林已經不是「白雲、綠林」，本來好山好水的農業大縣，現在成了致癌物質汙染最嚴重的地區。

葉光芃說，2017年6月9日，6輕麥寮電廠董事長陳寶郎和當時的雲林縣長李進勇簽署能源轉型備忘錄，承諾2025麥電煤轉氣，2019年3月，雲林綠委蘇治芬質詢當時的經濟部長沈榮津，也得到2025麥電關閉燃煤機組的承諾，甚至上週蘇治芬又再次呼籲經濟部，但麥電選在麥寮港南碼頭的天然氣接收站規劃，至今還沒有下文。

環團表示，因為選址不當，導致大潭藻礁犧牲，已經不可行，台北港和麥寮港都是評估選項之一，呼籲雲林縣長張麗善和行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，可以支持並促成無煤雲林的未來。

(中時 )