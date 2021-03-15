華盛頓國民隊投手「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）又受傷了！這次是小腿出狀況，但他表示：「應該還好，沒什麼大不了的。」他認為應可快速恢復，不會拖延太久。

史崔斯柏格去年動手術治療右手腕，整季僅出賽2場、投5局，春訓復出後，上一場熱身賽對休士頓太空人隊先發，投1.2局有4次三振、無失分。今（15）日再度面對太空人隊，投2.1局飆4K、無失分，被敲1支安打、有1次四壞球，狀況不錯，卻因下半身不適而退場。

據美媒《ESPN》報導，史崔斯柏格覺得狀況並不嚴重，不需要長時間休息復健。對他來說算是好消息，應該就是列入每日觀察名單，毋須過慮。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「目前還是按照5天登板一次的頻率，安排史崔斯柏格登板，直到球季開幕。但還是要看他明天一覺醒來會不會疼痛或者發生什麼事？如果真的這樣，也許會讓計劃受阻。」

史崔斯柏格在2019年助國民隊登上隊史首座世界大賽冠軍寶座，球季結束後簽下7年2.45億美元合約，平均年薪3500萬美元一度創下大聯盟投手紀錄；但馬上便被寇爾（Gerrit Cole）打破，因洋基給寇爾一張9年3.24億美元、平均年薪3600萬美元的鉅額合約。

(中時 )