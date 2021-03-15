變性網紅罔腰日前自曝懷孕消息，扯到人體試驗，驚動高市衛生局調查，證實是假懷孕，罔腰已在臉書發文道歉，表示只是希望體會當媽媽的感覺，而她原本的IG莫名遭到刪除，罔腰開了新帳號重新來過，不料卻在昨天(3/14)白色情人節，無預警宣布跟男友已分手，坦言此前為風波的事情爭吵，共同決定回到朋友關係，「他很好，我很感謝這快半年，他對我的好、對我的照顧」。

罔腰日前宣布懷孕3個月還曬情侶摸肚照，引發軒然大波，無論是面對網友質疑，還是被衛生局發函要求配合調查，男友始終力挺她到底，陪在罔腰左右，期間兩人也頻繁發布恩愛照，本以為感情相當穩定，不料，她昨深夜在IG回覆網友詢問是否感情出狀況？罔腰竟認了跟男友已分手，「我們共同意識，回歸朋友身份」。

罔腰認了跟男友退回朋友關係，目前是「類情侶」關係，還住在一起。(取材自wen06.15 IG)

罔腰也表示，這段關係破局，或許真的很可惜，吐露分手的原因，確實是因為近來很多事情、各種紛擾，導致兩人有時候小爭吵，「太多新聞我跟前任搭上，這也是有些吵架原因」，因此兩人平靜地決定分手，但目前還處於「類情侶」的關係，也還住在一起。

罔腰透露目前跟對方還一起住，照樣出遊，像發文當天就是兩人只有回家時相處了半小時，其他時間各忙各的，而他們原本就規劃了隔天要去旅行，分手後照去，「我覺得睡一起不疙瘩」，仍喜歡陪伴對方的感覺，只是「冷靜一下，有個距離感，或許之後會更好」，而男方也轉貼了罔腰的分手文，證實此事。

(中時新聞網)