危險的冬季風暴今天侵襲美國洛磯山脈（Rockies）與西部平原（Plains）部分地區，繁忙的丹佛國際機場因大雪關閉，多條主要公路也被迫封閉。

國家氣象局（National Weather Service）表示，高海拔地區降雪預料會達1公尺以上，懷俄明州夏延（Cheyenne）中午前降雪量已達65.5公分，刷新該市2天降雪紀錄。

氣象局的夏延辦公室在推特推文說：「待在家裡。（否則）你將會受困！」

而在科羅拉多州東部，時速72公里的強風迫使國家氣象局今天下午對科林斯堡（Fort Collins）到城堡岩（Castle Rock）約145公里的狹長地帶發布暴風雪警報，丹佛都心區也在警報範圍內。氣象局表示，丹佛都會區中午前降雪量30公分，晚間降雪趨緩前應該還會再降下20公分瑞雪。

全國第5繁忙的丹佛國際機場（Denver International Airport）中午前降雪量超過48公分，迫使6條跑道全部關閉，但由於週末超過2000個航班先前已經取消，機場關閉幾乎沒有影響。

而受到強風與大雪影響，科州超過5萬7000戶停電，70號、25號和80號州際公路也都被迫關閉。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100315

(中央社)