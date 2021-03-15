新北市環保局今公布最新電動機車補助方案，一般民眾若汰舊換購電動車，新北市每輛最高補助9000元，加上環保署與工業局補助，每輛最高補助1萬9000元；若新購電動車，新北市每輛最高補助4000元，加上環保署及工業局補助，每輛最高補助1萬1000元；補助方案即日起受理申請，每年限額1萬2000輛，若中低收入戶再不限額加碼補助1萬元。

新北市去年電動機車增長數為六都第一，達6萬6250輛，成長率為38％，環保局今年起規畫2年期的補助方案，每年投入約1.56億元，預估電動機車總數將自6.6萬輛提升至11.4萬輛，可減少17.5萬輛老舊機車，讓新北市電動機車年成長率平均達30％以上。

環保局表示，民眾如汰舊換購電動機車，每輛最高補助9000元，加上環保署補助每輛3000元及工業局每輛補助7000元，最高可申請1萬9000元補助款；如新購電動機車，每輛最高補助4000元，加上環保署及工業局補助，最高可申請1萬1000元補。

若為中低收入戶，無論新購或換購電動機車新北市將額外加碼補助1萬元；補助方案即日起開始受理申請，一般民眾每年限額1萬2000輛，中低收入戶則不限額。只要購車日期為今年1月1日以後，且購車時車主需已設籍新北市滿1年，均可追溯辦理。

環保局表示，除了電動機車外，這次也針對電動輔助自行車提供補助，一般民眾新購可補助500元，中低收入戶補助3000元；若汰舊換新電動自行車，一般民眾最高可補助2200元，中低收入戶最高可補助7000元，無論新購或換購電動輔助自行車均不限額。

環保局提醒，電動機車補助名額有限，將依送件順序收件至額滿為止，今年申請方式改為線上申請，可至環保局網站補助專區下載申請表格，填寫後至線上申辦系統完成申請流程。相關申請方式可至新北市機車汰舊換新補助網查詢。

(中時 )