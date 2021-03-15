洪媽媽最喜歡拿紅棗來燉雞湯，燉出來的湯頭甜而不膩，非常爽口；吳太太則習慣用黑棗燉排骨湯，更喜歡優美的色澤與豐厚的口感。似乎紅棗、黑棗都有各自的支持者，到底這兩種之間各有什麼不同？營養價值有差別嗎？

●紅棗、黑棗 營養價值無差異

中醫師陳旺全指出，無論是紅棗或黑棗，在中醫的分科裡都屬於大棗類，是鼠李科植物棗的果實，兩者的差別主要在於產地不同、加工方式不同，但營養價值幾乎完全一樣；一般來說，大棗曬乾後就成為紅棗，而黑棗則是經過低溫烘培過後，令果皮顏色較深而稱為黑棗。

●紅棗用於藥物 黑棗再加工處理

通常在民間的使用習慣上，是將紅棗用於藥物上，黑棗則再加工處理製造，參蜜製成蜜餞或用於燉湯等料理上。紅棗通常具有補心、養脾功效，在中醫用藥中所稱的大棗就是紅棗，是取其可「助十二經，和百藥」的功效，表示加入紅棗後，能調節各種藥材的功能，達到一加一大於二的效果，至於黑棗則多用於食療進補。

●鮮棗維生素C成分高 素有「活的維生素丸」之稱

陳旺全指出，紅棗在中藥之中屬於甘草國老之類，可說是藥物中的皇后，一直以來被當作養生藥膳的最佳食材，這是因為它除了能讓藥物甘甜之外，還對劇烈藥物有緩和的作用。

尤其近幾年，民間普遍喜歡吃新鮮紅棗來助養顏美容。研究指出，鮮棗中的維生素C成分甚至高於水果維生素C之王──番石榴，每100公克中就含有300～600公克不等，也因此鮮棗在中國有「活的維生素丸」之稱。

鮮棗維生素C成分高，素有「活的維生素丸」之稱。(示意圖/常春月刊提供)

●紅棗養氣補血 兼具保護肝臟、增強體力作用

紅棗不僅可以養氣補血，更有醫學證實具有保護肝臟、增強體力的作用。不只維生素C的含量高，紅棗還含有高量的維生素P、鐵質與單寧酸，同時也有蛋白質、脂肪及多種礦物質元素，並有大量的醣類物質，如葡萄糖、果糖、蔗糖 等，對人體的免疫細胞有強化的作用。

●黑棗分2種 補血、失眠有幫助

至於黑棗則有兩種，常見的多屬鮮棗的乾製品，營養成分與紅棗類似，含有蛋白質、脂肪、醣類與多種維生素等，其中又以維生素C與鈣質、體質最多，具有極高的藥用價值；通常使用在補血及做為調理藥物上，對於貧血、血小板減少、肝炎、乏力、失眠等都有相當的幫助。

黑棗分2種，對補血、舒緩失眠有幫助。(圖/常春月刊提供)

●紅棗、黑棗過量食用 恐致腸胃不適、蛀牙

即使紅棗、黑棗的營養價值很高，陳旺全仍建議不宜食用過量，因為棗皮的纖維含量高，吃多了容易脹氣，會引起腸胃不適，尤其是腸胃功能較弱的人或者有便秘現象的人更不能多吃；此外，由於棗類的甜度高，若吃太多又沒有喝足夠的水， 容易產生蛀牙。

●購買紅棗或黑棗 這樣挑、保存避免變質

要注意的是，如果發現紅棗的蒂頭發霉，或是籽的顏色已經呈現黑色時，最好丟棄不用，因為保存不良的紅棗容易出現黃麴毒素，這時不但不能護眼，反而會傷眼、傷肝，千萬別買也別吃。

陳旺全提醒，購買的紅棗或黑棗，務必選擇表皮完整、沒有皮屑者，最好不要購買來源不明的散裝，以真空包裝為挑選重點，且包裝外一定要有製造日期，通常半年以內都算新鮮；若已經開封，則可放在冷凍庫的門上保存，且最好3個月內食用完畢，才能確保棗的品質。

另外，陳旺全提供一個辨識紅棗、黑棗新不新鮮的方法，就是在食用前，先剝開去籽後，一方面烹煮食用，一方面也能順便觀察籽的顏色有沒有變黑，來判斷果實是否仍然新鮮。

(中時新聞網)