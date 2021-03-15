高雄市長陳其邁15日主持治安會報。（林宏聰攝）

治安會報前，高市警察局長黃明昭親自面對媒體，說明凌晨發生的持槍滋事案情。（林宏聰攝）

高雄近來槍擊案頻傳，遭國民黨痛批根本是「慶記之都」，市府也多次強調要肅槍、追查槍枝源頭，15日更召開治安會報宣示決心，不料就在開會前，鳳山再度傳出酒後持槍滋事，警察局長黃明昭神情嚴肅，但強調警方迅速掌握，只花6個小時就將賴姓嫌犯查緝到案；市長陳其邁表示，遇到問題不要怕，市府會持續與相關治安機關合作，讓市民更安心。

市府與高雄地檢署、橋頭地檢署、市調處15日上午召開今年第二次治安會報，不料，凌晨1時20分鳳山竟再度發生嫌犯酒後對空鳴槍滋事，黃明昭開會前親自向媒體說明案情，指出賴姓對空鳴3槍後逃逸，警方專案小組迅速查緝，6個小時就將他逮捕到案。

賴嫌落網時還在宿醉，向警方供稱所持有的是道具槍，犯案後已將槍枝丟到海裡，但是否屬實有待釐清；黃明昭表示，現場找到3顆彈殼，並無彈頭，但可以擊發，賴嫌自稱只能發出聲音跟火光，但由於槍枝尚未找到，目前無法確定是否有殺傷力，後續會建請檢察官聲請羈押。

陳其邁主持治安會報，代表市民向這段期間持續臨檢、掃蕩槍枝地下工廠的警察同仁致敬，感謝他們不眠不休，在前線守護治安，「尤其對重大案件，高雄市警察局同仁最短時間內都能快速破案，相信也會讓民眾更安心」。

陳其邁重申，針對近日治安事件，高市警察局要加強改造槍枝、制式手槍溯源管理，已與檢方有共識，一旦查到槍枝，符合要件就聲請羈押，減少槍枝對社會危害；對於治安熱點持續掃蕩，增加見警率；肅槍專案若員警溯源有所斬獲，也應破格晉升給予鼓勵。

「我們不怕問題，而是要積極面對問題，解決問題！」陳其邁強調，這就是他做事情的態度，市府會持續與相關治安機關合作，讓城市更安全，市民更安心。

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(中時 )