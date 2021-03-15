桃園第三天然氣接收站興建引發藻礁公投風暴，傳總統英文找上台塑集團總裁王文淵協助求火，將在雲林麥寮興建天然氣接收站，獲王文淵正面回應，不過，經濟部與台塑化雙雙出面否認。對此，前藍委陳學聖直言，藻礁公投壓力大到讓民進黨害怕了，要準備大轉彎了。

陳學聖今（15日）在臉書發文表示，民進黨2018年為了救蘇貞昌選情，立馬決定「深澳下觀塘上」，現在為了破解藻礁守護公投粉紅風暴，聽說小英已向王文淵開口，三接轉向麥寮，而且也得到王文淵全力配合的允諾，準備再度換場，讓「觀塘下麥寮上」。

對於外傳麥寮接氣站救三接，經濟部與台塑化今（15日）同聲否認，台塑化董事長陳寶郎表示，台塑確實有計畫因應六輕麥電的燃煤機組改做燃氣機組，擬興建天然氣接收站，但與三接是兩碼事；經濟部能源局發言人李君豊則表示，台塑在麥寮有很多燃煤發電機組，因燃煤機組的排碳問題，便有規畫改成燃氣，這與三接沒有關係。

陳學聖感嘆，在立法院多年，民進黨想幹的事，從年改、同婚到農田水利會收歸國有，沒有一項不鐵騎踏過。甚至發現形勢不利，也可大轉彎，勞基法都可以一年修兩次，年頭修，年尾改。所以民進黨是很有彈性的，只要外界壓力夠大，大到足以讓民進黨害怕，就有改變的可能，現小英看來已有準備大轉彎的感覺，各部會包括桃園市長鄭文燦要跟得上腳步，免得到時被甩尾。

(中時新聞網)