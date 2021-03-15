封測廠南茂(8150)受惠半導體市況暢旺，2021年營運成長看俏，今（15）日股價開高後在買盤敲進下放量走高，勁揚5.21％至39.35元，早盤維持逾4％漲幅，領漲封測族群。三大法人上周偏多操作，合計買超1168張，其中12日便買超達2888張。

南茂尚未公布2020年財報，受惠漲價及擴產效應顯現，去年第四季自結合併營收63.1億元，季增達10.98％、年增達13.26％，累計全年自結合併營收230.11億元、年增達13.15％，均創歷史新高。公司將於明（22）日召開線上法說。

南茂2021年2月自結合併營收19.57億元，雖因工作天數較少而月減9.52％、降至近5月低點，仍年增3.7％、改寫同期新高。累計前2月合併營收41.2億元、年增達13.83％，續創同期新高。

歐系外資先前出具報告，認為儘管工作天數較少，南茂首季營收仍可望持平去年第四季，優於往年衰退中個位數百分比的季節性修正。受惠價格調漲、較佳的訂價環境支撐，可望使毛利率僅小幅季減0.6百分點，抵銷新台幣升值干擾。

歐系外資預期，南茂今年驅動IC業務成長將優於記憶體及邏輯業務，配合漲價效應挹注，受惠價格較佳及毛利率成長趨勢，看好今年營收可望年增高個位數百分比，將今明兩年每股盈餘（EPS）預期調升4～9％，維持「優於大盤」評等、目標價自40元調升至43元。

(時報資訊)