導電漿料廠—勤凱科技(4760)公布2020年財報，全年稅後盈餘為1.36億元，年成長360.7%，創下歷年新高，每股盈餘為4.74元，受惠於被動元件及太陽能市況佳，勤凱不僅第1季營運有機會挑戰單季歷史新高，第2季營運亦看好，勤凱表示，目前在手訂單滿滿，上半年業績展望樂觀。

被動元件及太陽能產業需求旺盛，勤凱去年業績表現亮眼，全年合併營收12.14億元，年成長105.96%，營業淨利13.61%，年增6.94個百分點，稅後盈餘為1.36億元，年成長360.7%，營收、營業淨利率及獲利均創下歷史新高，每股盈餘為4.74元。

勤凱董事會同時通過每股配發現金股息3.2元，配發率為67.51%。

勤凱表示，公司供應客製化的高品質導電漿產品，隨著被動元件、太陽能市場規模成長，以及公司新產品、新客戶的貢獻，勤凱於市場規模、市占率同步提高的雙重利多加持下，2020年營收創下歷史新高，並成功打入韓國市場，且因毛利穩定及費用控制得宜，推升營業淨利大幅跳升6.94個百分點，達13.61%，加上匯率避險控管佳，2020年不僅沒有因為台幣升值而產生匯損，反而有微幅匯兌利益，稅後盈餘大幅成長360.7%，獲利成長幅度遠高於營收。

在客戶訂單強勁下，勤凱無畏2月有農曆年長假，單月合併營收1.4億元，年增70.32%，連續6個月創下單月歷史新高，累計1到2月合併營收2.75億元，年增68.59%。

勤凱表示，被動元件及太陽能市場需求暢旺，訂單能見度已到第2季，去年開始新增應用於電阻的導電銀漿產品，今年出貨量亦明顯拉高；除現有產品持續擴大市佔率外，公司投入開發的曝光內電極銀漿、LED封裝導電漿，預計於今年度隨著客戶的產品開發進度導入市場，目前也正積極佈局半導體等新市場開發，持續研發新奈米材料及石墨烯在EMI Shielding及散熱應用，新產品可望成為挹注勤凱未來的營運動能。

為因應客戶的訂單需求，勤凱積極進行擴產計畫，購入新設備及增加生產班別，預期今年電容、電感及電阻與太陽能背銀出貨量將持續成長，營收與獲利貢獻能穩步攀升，今年營運將再上一層樓。

(時報資訊)