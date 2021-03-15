《國際金融》提前一小時 美股周一起採夏令時間 11:092021/03/15 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國於美東時間3月14日周日起實施夏令時間，本周一（15日）為美股夏令時制的第一個交易日，美國與台灣的時差縮短1小時，為12個小時，因此華爾街股市的常規交易時段，由台北時間周一至周五的22時30分至隔日清晨5時，調整為21時30分至隔日清晨4時。 航道全都錄 中國首顆極地衛星明年發射 《台北股市》主動選股是關鍵 看好5科技、3傳產 (時報資訊) #夏令 #美股 #美國 #台灣 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》期貨上揚 美股可望延續上周創高行情 08:532021/03/15 財經 冬日長鏡頭 04:102021/03/15 藝文副刊 高雄女傳訊「你不要後悔」輕生亡 真相曝：姊弟戀10多年分手 11:512021/03/15 社會 樹林19歲男遭斷手斷腳 疑車手內鬨警4小時逮3嫌 09:342021/03/15 社會 卡位輪漲行情 16檔點火上攻 04:102021/03/15 證券．權證 社評／隱晦的統一時間表 04:102021/03/15 焦點新聞 治安會報前高雄又傳槍響 黃明昭肯定員警6小時破案 11:122021/03/15 社會 周末變天2地區驟降10度 專家揭近期大規模降雨機率 08:302021/03/15 生活 台股平盤上下震盪終場小跌5點 台積電除息前觀望收611元 13:382021/03/15 財經 中信金控台中金融大樓辦公單坪月租達1,550元 刷新中台灣天價紀錄 13:482021/03/15 財經 台股曙光四射 震盪後有春天 04:102021/03/15 財經要聞 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 車用晶片荒讓台積電續熱？ 老謝：最亮眼台股是這顆 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 Chrome無痕模式侵犯隱私訴訟 Google敗訴恐賠50億美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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