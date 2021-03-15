美國於美東時間3月14日周日起實施夏令時間，本周一（15日）為美股夏令時制的第一個交易日，美國與台灣的時差縮短1小時，為12個小時，因此華爾街股市的常規交易時段，由台北時間周一至周五的22時30分至隔日清晨5時，調整為21時30分至隔日清晨4時。

(時報資訊)