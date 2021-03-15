嘉威(3557)由原本面板零組件轉型為生活餐具製造大廠後，營運表現亮眼，董事會公布去年財報，累計2020年營收達44.29億元，年增162％，稅後淨利7.24億元，年增233％，每股盈餘10.01元。該公司改為每季配股後，董事會決議去年第4季配發現金股利3.65元，總計去年下半年配發6元的現金股利，配發現金股利佔所屬當期盈餘之比重均達到7成。

嘉威生活主要市場在美國，所設計的功能性餐具不僅適合居家使用，加上美國民眾向來喜歡戶外活動、休閒聚會的生活特質，嘉威生活的餐具產品兼具時尚設計及輕量安全的特性，深受美國消費者喜愛。

2020年美國深受COVID-19疫情干擾，實體店受社交距離限制採取閉店的因應措施，第2季是公司去年的谷底。但多元的客戶結構及差異化兩大因素，讓嘉威生活營運得以快速回溫。

嘉威生活指出，公司客戶組成相當多元，涵蓋超市、量販店、高級餐具專賣店、百貨公司及電商平台等。2020年的閉店潮中，美國各州當地政府仍允許販賣食物的超市及量販店持續開店以因應民生所需，尤其民眾居家時間拉長，餐、廚具產品需求大增，讓嘉威生活的多元化客戶結構因此發揮效益。另一方面，嘉威擁有美籍同事組成的業務及倉庫團隊20餘人，在全球實施邊境管制及封城同時，美國團隊仍積極聯繫買家，同時調整資源因應美國內需市場的通路變動，全力配合客戶的出貨要求，並開拓客戶訂單，以在地服務拉出與同業的差異化。

2020年疫情催動了宅經濟的需求，消費板塊轉移驅動電商平台的大幅成長，面臨消費習慣的改變及電商的挑戰，傳統實體店的通路業者亦積極的投入網購平台的建置，電商平台送貨到府的服務與日俱增。為順應市場趨勢，嘉威生活去年第4季在德州新增發貨倉庫，逐步將主要倉庫由西岸搬遷至德州，主要德州位置接近美國中部，更能有效服務美國通路業者的陸運配送，並深化與客戶的合作基礎。

第1季為嘉威生活傳統出貨旺季，2月營收為5.02億元，年成長102.42％，累計前2月營收為10.93億元，年成長6.41％，維持旺季表現。根據美國疾病管制中心統計，截至美東時間2月底，全美已施打超過7,523萬劑疫苗，並有9,640萬劑以上疫苗運送到全國各地，美國國會亦已通過拜登的1.9兆美元紓困案，加上疫苗逐步普及，一般預期大規模閉店潮不致再現，市場將陸續開放，2020年度受到閉店潮波及的客戶訂單可望回流，以美國內需市場為主的民生相關產業可望雨露均霑。

(時報資訊)