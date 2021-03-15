根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）最新公佈的預測報告顯示，全球半導體產業2021年預估銷售額將年增8.4%至4694億美元，並且超越2018年的4687億美元，再創歷史新高紀錄。在筆記型電腦市場需求依然強勁，5G智慧手機出貨可望倍數增長，半導體產業今年將持續成長。

國泰費城半導體ETF(00830)基金經理游日傑指出，觀察費城半導體指數，近期因美債殖利率攀升影響投資氣氛，使指數呈現大漲大跌現象，惟投資人無須過度擔心，因美國政府仍持續購債，預期殖利率再彈升的空間有限，故無需擔心聯準會出手升息或寬鬆貨幣政策轉緊；至於費半指數近來回檔更是因科技股先前漲多、本益比偏高，成了這波遭市場率先獲利了結的類股，但就半導體產業基本面來看，半導體為電子設備上游關鍵組件，隨著5G、AI、電動車及自駕系統等應用普及，其將優先受惠，今年更有望帶動市場翻倍成長。

再進一步觀察歷史經驗，每當費半指數100日均線向上，遇回檔修正接近或跌破100日均線，都是長線布局的好時點，以近兩年作觀察(2019年以來)，共有5次回檔在100日均線附近，其中有4次回檔後都出現大波段上漲行情。

整體來看，當前時值費半指數出現回檔靠近100日均線附近，建議投資人應趁勢分批布局，以掌握後市大波段上漲契機，即便如遇到較大利空衝擊也不要貿然殺出，反而應採取「買黑不買紅」的方式分批加碼，預期待市場信心回穩後，在產業趨勢看佳加持下，費半指數將重回多頭趨勢，後市上揚可期。

(時報資訊)