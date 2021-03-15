喜愛HomePod帶給你的家庭劇院及享受嗎？蘋果（Apple）已證實他們將會停產HomePod，僅在零售與網站持續提供販售，將會專注於發展與推廣HomePod mini。如果你喜愛音質更佳的HomePod，或許可以趁接下來一段時間入手收藏。

蘋果在WWDC 2017中正式發表HomePod新品，為旗下音樂相關產品線再添新兵。不過這一款產品直到2019年8月23日才在台灣上市，算是讓台灣民眾好等了許久。起初HomePod定價349美元，在當時已經有不少智慧音箱產品進入市場的環境下，算是相對高價的產品，隨後則在2019年4月調降到299美元。而HomePod mini則是在2020年10月中旬發表，定價僅99美元，而功能上很大程度能與HomePod看齊。

根據蘋果提供給《Tech Crunch》的回應，蘋果指出HomePod mini自2020年秋季推出以來就頗受歡迎，它僅99美元，而能為客戶提供令人驚嘆的音效、智慧語音助手，以及成為控制智慧家庭的媒介。蘋果表示為了專注在HomePod mini上，HomePod將會停產，但後者仍將持續透過蘋果官網、蘋果線下實體店還有零售商來販售，而蘋果會持續針對HomePod提供軟體更新以及透過Apple Care提供後續保固與支援服務。

HomePod mini搭載S5晶片，內建Siri。使用者可使用2台HomePod串連來呈現立體聲。在升級至iOS 14.4之後， 可與配備 U1 晶片的 iPhone（iPhone 11以及iPhone 12全系列） 輕鬆接力（handoff）播放音樂、Podcast 以及電話通話，延續完整的聽覺體驗。

根據Stratege Analytics發表的智慧音箱研究報告，蘋果品牌在2020年Q4因為HomePod mini的表現，其智慧音箱在全球出貨量年成長74%，在整體市佔達到7.8%，對比前一年增長3.1％。

(科技)