趙少康回應「趙江結盟」 媒體聯訪｜2021.03.15

有傳聞指出，國民黨主席江啟臣與中廣董事長趙少康結盟，約定由江選主席、趙選總統。對此，今（15）日趙少康受訪時反駁此事，表示不懂為什麼最近有各種小道消息，好奇到底是誰在放消息？安什麼心？

針對趙江結盟一事，趙少康表示，之前大家每天問他趙韓有沒有結盟，現在是趙江結盟，那明天就是趙朱結盟，27日下午要去參加洪秀柱號召的兩岸政策研討會，到時候大家可能會講說，是不是趙洪結盟？

趙少康認為不管跟誰結盟，都不錯，因為國民黨內都是好朋友，重返也是希望促進國民黨團結，「結盟很好啊，各司其職、各安其分」。

至於外傳跟江啟臣有約定，江選黨主席、趙選總統。趙少康回應，國民黨有總統初選辦法，不是黨主席說給誰就給誰，哪有這種事情，一切就是按照初選選辦法走，怎麼可能有這樣的約定，不懂為什麼最近有各種小道消息一直放出來，到底誰在放消息？安什麼心？

此外，有關趙江結盟，江啟臣12日接受《中央社》採訪時表示是空穴來風，對此事毫無所悉，質疑是有心人士想分化國民黨，企圖無中生有、混淆視聽。

(中時新聞網)