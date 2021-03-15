今年考學測的12.8萬個考生，接下來要參加各大學的「個人申請」管道招生，他們應該如何選擇就讀的科系？人力銀行業者表示，大學生跨領域學習的占比從2010年的4.2％，逐年升高2019年的6.9％。跨領域畢業生第一份工作薪資（月薪中位數），比單領域平均高出4000元。

104人力銀行分析56萬筆最近10年畢業生的履歷表發現，平均5％跨領域學習，95％單領域學習。其中，跨領域學習的長期趨勢上升，從2010年的4.2％，升到2019年的6.9％。這些人一份工作的產業，以軟體網路業最偏好跨領域畢業生、占10％，其次是鞋類紡織製造業、占9.7％，電腦及消費性電子製造業、占9.6％。

104人力銀行統計指出，最近10年，有填第一份工作薪資的24.2萬份履歷表中，1.2萬筆跨領域平均月薪（中位數）3萬4000元，比23萬筆單領域3萬元，高出4000元，溢價幅度13％。，跨領域「薪資加值」最佳組合為：數學及電算機科學科類X經濟社會及心理學科類，每月薪資(中位數)比兩者其一的單領域平均高出1萬元。

跨界、斜槓已成趨勢，怎麼跨才能強強聯手？104人力銀行分析發現，數學及電算機科學學科類、語文及人文學科類、工程學科類為跨領域學習的三大支柱，選修只要搭上這三類學科，第一份工作就會「薪資加值」，每月比單領域高出8000元到1萬元不等。

不過104人力銀行社會企業處副總經理王榮春說，求學過程為自己加值其他領域技能固然重要，但仍需考量自身興趣、天賦、和職涯規劃，以免過度揠苗助長反而事倍功半，適才適所才是獲得工作成就的關鍵。

(中時 )