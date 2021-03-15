對於居民表達工廠產生異味，英鎮公司總經理蕭金生15日允諾處理改善。（林瑞益攝）

更新內容11:50)由於不滿燕巢區安林路的英鎮公司排放廢氣造成空汙，致當地居民頭痛、過敏、氣喘等症狀，影響身體健康，當地許多民眾15日上午到工廠旁舉白布條抗議，希望工廠立即改善。廠商派總經理蕭金生出面接受陳情，允諾改善。

發起人黃女士與當地安招里長李金福，以及許多民眾上午拉白布條抗議，高喊口號，要求廠商立即改善，還給居民健康。抗議期間，不時飄出工廠因熱油產生的不好氣味。

居民說，他在當地住25年了，但這公司才搬來3年，就不時飄出異味，影響生活品質，他覺得是廠商沒誠意解決，設備不足，導致惡臭瀰漫。還有居民指出，這工廠連深夜都偷偷排放氣體，打1999也都沒有獲得改善；已經給英鎮公司一年多的改善時間，但都沒有解決問題。

蕭金生表示，這氣味是經過油高溫後揮發產生，並不是有毒氣體，廠商有送SGS檢驗，符合正規檢驗，也有提出相關報告給里長。對於民眾提出的異味問題，會持續與學者溝通，改善問題。

岡山警方派出大批人力到現場維安，民眾充分表達意見，過程平和。

高雄市環保局15日表示，民眾反映英鎮公司異味問題，雖然該公司符合工業區異味排放標準，環保局後續仍將加強稽查，一旦查獲異味行為，將依空汙法第32條告發，同時進行深度查核，避免該公司設備效能不足或人為操作不當，導致異味汙染影響民眾生活品質。

環保局說，自2019年至今，接獲民眾陳情英鎮熱處理有限公司造成空氣汙染共計159件次，環保局透過多元手段進行稽查及輔導改善，於工廠周界外下風處及其煙道，進行採樣檢測9件次，皆符合排放標準，去年5月及今年3月派員入廠執行深度查核，確保相關儀器設備正常運作，查核結果尚符許可證操作內容。

(中時 )