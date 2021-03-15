台中市第一個「花之道」15日在豐原正式啟用，錯位可拍出「心」樣貌。（陳淑娥攝）

台中市第一個「花之道」15日在豐原啟用，夜間的「心」樣貌更浪漫。（陳淑娥攝）

台中市府打造城市中的小花園，台中市第一個「花之道」15日在正式豐原啟用，心鎖橋花之道長達150公尺，全區分為7組色彩配置，民眾可從不同角度拍攝出跳動與多面向「心」樣貌。市長盧秀燕表示，台中要做「花之道」，讓城市到處都有花園，處處都可打卡，打造成戀愛城市，來這邊戀愛一定會成功。

盧秀燕指出，台中不但要綠化還要美化，過去因花比較多心思在綠化，今年有個計畫叫做花之道，就是台中市內處處有花園，市府利用道路零星土地做美化工作，台中第一個花之道在豐原誕生，希望台中變成一個戀愛的城市，到處都有花園，處處可以打卡，「花之道」不管晝夜都美麗，來這邊戀愛，一定會成功。

至於周邊空間歸中央管，盧秀燕也希望能同步規劃；台鐵局台中運務段段長蘇鎮霖表示，已規劃停車場、商業空間、綠地等工程，將於18日簽約，從豐原起跑往南做。

現場簡報指出，「花之道」規劃採自然庭園概念設計，形塑戶外花園，打破傳統整片花海方式，豐原示範點以小而美的高質感作風呈現城市新風貌，並以錯落的方式設置愛心裝置，發掘不同過往的生命力，民眾從不同角度可拍攝出跳動與多面向的「心」樣貌，如同每對戀人們各自不同的愛情經歷一樣。

建設局長陳大田說明，心鎖橋花之道位於豐原火車站旁明仁街與東北街交叉處，長度約150公尺，工程面積為785平方公尺，經費 241萬元；全區分為7組色彩配置，各區種植相對應色彩的植栽，以多年生植栽搭配季節蒔花點綴，景致隨四季變化呈現不同風貌，同時運用植栽高低分為前景及後景營造出層次感。

建設局指出，花之道有別以喬灌木複層及草皮為主的公園景觀設計，去年選定梅川園道-太原路至進化北路段及潭心計畫工程的豐原心鎖橋共2處示範點施作，成果獲得肯定，將持續推廣，目前正評估東光園道或太原園道(北區、北屯區)做為下階段施做點，盼增添台中都市風貌。

台中市第一個「花之道」15日在豐原正式啟用。（陳淑娥攝）

台中市第一個「花之道」15日在豐原正式啟用。（陳淑娥攝）

台中市第一個「花之道」15日在豐原正式啟用，還可以掛上心鎖。（陳淑娥攝）

台中市第一個「花之道」15日在豐原正式啟用，還可以掛上心鎖。（陳淑娥攝）

(中時 )