臨床上一名年邁的奶奶，多年來脖子都有一顆突起物且越長越大，直到最近出現持續性的聲音沙啞，就醫才發現是因為脖子內長了一顆15公分的惡性腫瘤壓迫喉返神經，且腫瘤已經擴散到淋巴腺並包覆住頸動脈，需要趕緊施行大範圍的根除性手術。

●甲狀腺疾病好發女性 治療方式選擇多元

負責收治個案的彰化基督教醫院一般外科劉高明醫師指出，甲狀腺疾病較常見於女性，像是甲狀腺功能性的疾病，如亢進或低下大多可透過藥物控制；若是出現結節過大壓迫氣管、食道造成呼吸、吞嚥困難，或是確診惡性腫瘤，以及少數格雷夫氏症（甲狀腺炎合併甲狀腺機能亢進）藥物治療不彰的患者，則建議以手術為主要治療方式。

●傳統開脖子手術傷口大 易增感染風險

像上述腫瘤特別大的患者，通常會以傳統開脖子的手術方式將腫瘤切除，不過，傷口大對於年長者恢復不易，也增加感染風險。因此，藉由「經頸部內視鏡輔助手術」透過不到5公分的傷口，順利將15公分以上的腫瘤完整摘除，並且搭配神經監測器確認喉返神經位置，保留術前雙側聲帶的原始功能，奶奶對於手術結果非常滿意，也順利擺脫大脖子。

彰化基督教醫院一般外科劉高明醫師指出，「經頸部內視鏡輔助手術」距離腫瘤位置近，傷口小、出血量低，術後復原快，適合所有甲狀腺手術的病人使用。(圖/健康醫療網提供)

●甲狀腺手術趨勢！ 「經頸部內視鏡輔助手術」傷口小、復原快

甲狀腺位於人體頸部下方，接近氣管與食道的位置。劉高明醫師進一步說明，近年來，隨著醫療科技的進展，為了脖子美觀，發展出可從腋下、乳暈或是下唇內側進入切除甲狀腺的微創內視鏡手術，但由於切口距離甲狀腺較遠，手術需通過的路徑組織都需要被破壞，術後復原時間比較長，也可能增加併發症風險。

目前彰基體系具有豐富的「經頸部內視鏡輔助手術」經驗，藉由內視鏡輔助從頸部傷口進入，距離腫瘤位置近，對於組織破壞小，可以精準摘除甲狀腺腫瘤，且輔以內視鏡手術，相較於傳統開脖子手術傷口較小、出血量低，術後復原快，適合所有甲狀腺手術的病人使用。

●甲狀腺緊貼神經 透過儀器定位避免術後併發症

劉高明醫師表示，由於雙側甲狀腺鄰近控制聲帶運動的神經，若不慎傷到（上喉或喉返神經）可能會出現聲音沙啞、喝水嗆到或是發不出高音等後遺症。所幸，目前甲狀腺手術可搭配使用「神經監測器」，它就如同倒車雷達一般，可以清楚在手術中定位神經位置，避免切除腫瘤時傷害神經組織，造成一輩子的遺憾。

「神經監測器」適用於所有甲狀腺手術，更建議困難手術如二次開刀、腫瘤過大，甚至是甲狀腺癌合併大範圍淋巴侵犯的患者使用。

●甲狀腺腫瘤預後佳 如有症狀應立即就醫

他補充，經頸部內視鏡輔助手術傷口小，對於患者術後照顧較為容易，術後僅需特別留意傷口出血或是低血鈣的問題。劉高明醫師於「經頸部內視鏡輔助手術」已有2000例以上的經驗，他呼籲甲狀腺腫瘤預後較佳，因此，若發現甲狀腺有不明突起，或是吞嚥、呼吸困難的情況，應盡速就醫檢查，避免錯過黃金治療期。

(中時新聞網)