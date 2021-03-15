凡走過必留痕跡的股市監視系統出現新漏洞？金管會主委黃天牧15日在立法院財委會坦言，新出現的語音聊天社群軟體Clubhouse，由於採取邀請制、且事後不留記錄，的確可能出現如美國遊戲驛站（Gamestop）的情況，即投資人群聚共同狙擊某檔股票等，但無法被監視到，黃天牧說：「這就是我們新的監理挑戰」。

立委李貴敏在財委會質詢時，詢問金管會官員是否跟得上數位新時代，尤其是近期出現的Clubhouse，有沒有官員受邀進去過？黃天牧表示，自己沒有進去過，但證期局正在研究此新社群軟體。

黃天牧亦表示，證交所及櫃買中心有用特殊軟體如爬蟲等，可以監控社群網站等，但對於Clubhouse，則仍要研究如何有效監控。

李貴敏表示，美國的Gamestop事件就是散戶的大反彈，讓股價波動這麼大，在新世代慣用網路及社群網站溝通下，若金管會的監理思維不夠新，該如何有效監理，她並詢問黃天牧，如新的社群軟體Clubhouse不留記錄，是不是可能出現Gamestop事件？

黃天牧回答：「有可能，這就是我們新的監理挑戰」，但這不止是台灣要面臨的問題，連美國證管會等亦在研究Gamestop等問題。

(工商 )