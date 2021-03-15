響尾蛇的教練團有人意外受傷，他們70歲的一壘指導員麥凱(Dave McKay)上周換穿了新鞋不習慣，對戰巨人的比賽中在休息區階梯失足，跌倒之後胸部撞到板凳，造成肋骨斷裂還撞裂了脾臟！脾臟位於腹腔左上第9至11節肋骨，與胃底相連。

麥凱跌倒之後以為沒事，還留在球場，隔天早晨才發現痛得要命，就醫後發現內傷。總教練魯瓦洛(Torey Lovullo)說：「他目前沒事，只是需要休養一陣子。」麥凱預計可以趕上4月1日的開幕戰，他並非步伐不穩才受傷，事實是他以身體健康著名。

游擊手阿邁德(Nick Ahmed)說：「麥凱超級懂得養生，我也頗好此道，希望我在70歲時能比他更棒。」

教練團成員受傷的案例還有前皇家總教練尤斯特(Ned Yost)，他2017年11月在爬樹時失足，摔裂了骨盆。爬樹是因為他要修理樹上的「鹿架(Deer Stand)」，也就是射獵用的單人哨站，尤斯特平日有打獵的嗜好。

最倒楣還是前天使打擊教練貝勒(Don Baylor)。2014年開季，貝勒身為隊史知名人物，上場參與開球。投球的人是葛瑞洛(Vladimir Guerrero)，貝勒蹲捕在本壘後方接球時居然意外造成股骨骨折。因為葛瑞洛投得太低，貝勒反手接球時扭到右大腿，葛瑞洛不知他受重傷，還笑著走回本壘。貝勒為此動了4個小時手術，在大腿植入鋼釘。後來天使沒與他續約，他於2017年去世。

(中時新聞網)