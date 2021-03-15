藻礁公投議題延燒，台北市長柯文哲15日表示，公投最重要的是討論而不是投票，如果不知道來龍去脈，投票是沒有意義，從核四到藻礁，牽涉到台灣能源及產業政策。

柯文哲今早主持關渡碼頭周邊設施改善完工啟用典禮，被問及怎麼看藻礁公投，他表示，核四、藻礁都是大問題，公投最重要是討論而不是投票，為什麼？如果你都不知道來龍去脈，坦白講投票是沒有意義，這些都是全部連貫，從核四到藻礁，牽涉到台灣能源政策，也不是只有能源政策，還有產業政策。

柯文哲指出，台積電當然是護國神山，台積電現在要用掉台灣總電量6％了，就相當可怕，有人說全部完工將達到10％，產業能源要全部考量，這能源裡面是核能、天然氣、再生能源還是煤炭？全部要一包考量。

柯說，公投最重要的是討論不是投票，有時候看每天台灣的政治氛圍，每天都在講那些，看了很煩，最後被問到是政治問題？他強調這是科學問題。

(中時 )