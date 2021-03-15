沒想到身為西區第4的快艇，竟在客場慘遭西區倒數第4的鵜鶘如此修理！才剛官宣全隊施打新冠疫苗的鵜鶘，15日靠著「爆鞋哥」錫安威廉森、「球哥」朗佐鮑爾與英格拉姆3人得分都破20的凶猛火力秀，爆冷以135比115痛宰作客的快艇。
鵜鶘首節就靠朗佐鮑爾的三分外線，以及錫安威廉森的內線強攻，打完首節取得36比24領先，快艇不僅攻守失序，先發中鋒伊巴卡更因背傷提前退場，只好靠著里歐納德、保羅喬治兩人火力苦撐，打完上半場，快艇仍以57比67落後。
來到下半場，鵜鶘更不留情，繼續發揮強大攻勢，不僅錫安威廉森、英格拉姆與朗佐鮑爾等人，就連替補中鋒海斯也在第3節還剩3分21秒上演暴力橫扣對方美技，儘管他因挑釁對手被吹技術犯規，卻無損鵜鶘擴大領先到30分以上。
錫安威廉森全場投16中13，貢獻全隊最高27分，英格拉姆也有23分，朗佐鮑爾20分、8籃板及5助攻，海斯替補拿下17分，哈特與路易斯各有13分；快艇以里歐納德23分最高，悲慘成為海斯橫扣背景的雷吉傑克生18分，保羅喬治15分。
(中時 )
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