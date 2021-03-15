歐系外資針對信驊出具最新研究報告，認為儘管短線半導體產能缺貨，但信驊(5274)依舊將受惠雲端市場帶動的伺服器升級，看好信驊全年業績仍樂觀，維持中立評等、目標價2150元。

歐系外資表示，在雲端趨勢驅動下，帶動伺服器升級，整體市場在2020年成長3%，預計2021年、2022年企業在伺服器的支出和維護也將分別增長6%、8%。2020年亞馬遜的資本支出為1090億美元、年增加18%，估計為2021年、2022年將在成長18%、10%，支出用途主要為加速工作流程轉移到雲計算。

信驊2020年合併營收為30.64億元、年成長23.3%，稅後淨利為10.05億元、年增加20.9%，全年每股淨利為29.38元，全年合併營收、稅後淨利及每股淨利同創新高水準。

歐系外資表示，信驊去年第四季營收季減少5%、為6.97億元，但混合產品收益提高，帶動每股收益6.74元，略高於預期。

進入上半年，歐系外資表示，信驊營運出現回溫跡象，美國、大陸的雲客戶均有大筆支出計劃，惟半導體產能吃緊，預計信驊第一季營收季增5%，信驊將先滿足高端訂單，整體來說，全年業績依舊樂觀，維持中立評等、目標價2150元。

(時報資訊)