國際廢鋼原料報價下滑，豐興(2015)今日開出本周盤價，廢鋼及鋼筋轉為開低，各跌300元。中止先前連續四周上漲。
回顧上周，豐興廢鋼收購價及鋼筋續漲200元，亦為牛年開紅盤以後，連續四周上漲，且型鋼產品亦跟漲500元。累計四周以來，廢鋼共大漲每公噸1700元，鋼筋產品跟漲，連三周共漲1400元。
但隨著國際廢鋼原料報價下滑，市場買盤觀望，豐興今日開出本周盤價，廢鋼及鋼筋轉為開低，各跌300元。型鋼則維持平盤。
國際原料行情方面，日本2H廢鋼報價下跌20美元為每公噸430美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌15美元為每公噸420美元，澳洲鐵礦砂由每公噸174.65美元下跌至165.7美元。
豐興今日宣布廢鋼調降300元，為每公噸1萬700元；鋼筋調降300元，成為每公噸1萬9400元。型鋼產品持平為每公噸2萬4300元。
(時報資訊)
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